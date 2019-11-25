Объявление неблагополучного пункта по лейкозу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской информирует об объявлении неблагополучия и установлении ограничений по лейкозу крупного рогатого скота в Центральном сельском поселении Новокузнецкого муниципального района с.Атаманово в ЛПХ Коробовой О.В.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Источником возбудителя болезни является инфицированные вирусом лейкоза животные, которые передают его с кровью, молоком, молозивом, слюной.

Лечение не разработано, инфицированный вирусом лейкоза скот является пожизненным вирусоносителем.

В хозяйстве проводятся ограничительные и оздоровительные мероприятия в соответствии с правиламипо профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

Россельхознадзор напоминает, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования.

