Обязательная регистрация хозяйствующих субъектов в ФГИС «Сатурн»

Управление Россельхознадзора напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обращение пестицидов и агрохимикатов об обязательной регистрации в ФГИС «Сатурн».

В соответствии со статьей 15.2. 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» Федеральная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») начала действовать с 01 июля 2022 года.

В целях обеспечения учета обращения пестицидов и агрохимикатов юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны регистрироваться в ФГИС «Сатурн» и представлять в систему достоверные и полные сведения и информацию.

ФГИС «Сатурн» содержит документированную информацию:

- о гражданах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов;

- об организациях, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги;

- о партиях пестицидов и агрохимикатов;

- о применении пестицидов и агрохимикатов.

Внесению в систему подлежат все пестициды и агрохимикаты, за исключением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного пользования.

В настоящее время в Управление по Республике Хакасия поступило 20 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на регистрацию более 150 площадок в ФГИС «Сатурн», осуществляющих применение, реализацию и хранение пестицидов и агрохимикатов.

Рекомендации по заполнению заявлений для регистрации в ФГИС «Сатурн» отражены на сайте Управления по адресу: http://rsn-hak.ru в разделе: «Пестициды и агрохимикаты (регистрация)».