Оценен труд калтанского священнослужителя

В городе Новокузнецк в епархиальном управлении под председательством Преосвященнейшего Владимира, епископа Новокузнецкого и Таштагольского, состоялось ежегодное епархиальное собрание, на котором протоиерею Сергию Добровольскому, настоятелю храма Покрова Божией Матери г. Калтан, вручен памятный знак «5 лет Кузбасской митрополии». Такая награда достается за усердную и полезную для Церкви службу и служения перед Престолом Божиим.
12/01/2018
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