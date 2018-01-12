Оценен труд калтанского священнослужителя

В Междуреченске нашли тело мужчины в колодце Следователи в городе Междуреченске (Кемеровская область) устанавливают в настоящий момент личность...

Под Кемеровом водитель Land Cruiser разбил стекло другому автомобилю 30 декабря прошлого года на трассе под Кемерово произошел дорожный инцидент, в котором мужчина-...

Аман Тулеев поручил цивилизованно вывозить и утилизировать елки Аман Тулеев, который является губернатором Кемеровской области, попросил глав территорий...