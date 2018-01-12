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Оценен труд калтанского священнослужителя

В городе Новокузнецк в епархиальном управлении под председательством Преосвященнейшего Владимира, епископа Новокузнецкого и Таштагольского, состоялось ежегодное епархиальное собрание, на котором протоиерею Сергию Добровольскому, настоятелю храма Покрова Божией Матери г. Калтан, вручен памятный знак «5 лет Кузбасской митрополии». Такая награда достается за усердную и полезную для Церкви службу и служения перед Престолом Божиим.

Калтан
kuzbassnews.ru
12/01/2018
Калтан
Новости Кузбасса

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