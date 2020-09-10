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Очередной миллион тонн угля «Южного Кузбасса»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за месяц добыла свыше миллиона тонн угля, что на 35% превышает показатель августа прошлого года.

Объем проходческих работ на шахтах компании вырос на 60%, показатель вскрыши на разрезах увеличился на 5% по сравнению с августом 2019 года. Рост объемов производства на обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» составил 13%, а отгрузка угольной продукции потребителям увеличилась на 20% по отношению к данным аналогичного периода прошлого года.

По итогам января-августа 2020 года на разрезах и шахтах «Южного Кузбасса» добыто свыше 7,6 млн тонн угля, это на 63% больше, чем за 8 месяцев 2019 года. Показатели подготовительных работ на разрезах выросли на 44%, объем переработки на фабриках – на 26%, а отгрузки – на 37% к данным января-августа 2019-го.

«Ко Дню шахтера мы подошли с хорошими результатами, по итогам августа на 31 тысячу тонн превысив миллионную отметку добычи. Третий квартал планируем доработать в таком же ритме, продолжив наращивать производительность и плодотворно взаимодействуя с подрядными организациями», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
10/09/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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