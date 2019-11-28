Очередной рейд в рамках профилактической операции «Пламя» прошел в селе Бедарево, где в минувшие выходные произошел пожар, унесший жизнь двухлетнего ребенка.

Пожарные Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона, совместно с инспекторами пожарного надзора Новокузнецкого района, сотрудниками Администрации Красулинского сельского поселения и управления по защите населения муниципального района прошлись по домам двух улиц поселения, находящихся в непосредственной близости от места трагического пожара, Центральной и Зеленой. Жителям, которые сами в ночь с субботы на воскресенье могли наблюдать, насколько разрушительна и губительна бывает сила огненной стихии, не пришлось приводить печальные примеры. Пострадали в ней те, с кем они прекрасно знакомы и живут рядом уже не первый год.

Жители внимательно слушали рекомендации участников рейда, рассказывающих о простых и важных правилах поведения не только в случае возникновения пожара, но и не позволяющих допустить само его возникновение. Особое внимание было уделено правильной эксплуатации печного отопления и установке автономных дымовых пожарных извещателей, которые в случае, когда возгорание все же произошло, способен известить о нем не только самих хозяев жилья, но и их соседей, и спасших не одну человеческую жизнь.

Всего за время проведения рейда участники прошли 34 дворовые территории, провели 85 противопожарных инструктажа, охватив беседой 105 жителей села и раздали 120 памяток и листовок на противопожарную тематику.

Фото: пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области"