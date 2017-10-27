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Очередные публичные обсуждения Кемеровского УФАС пройдут в Кузбасской торгово-промышленной палате

Кемеровское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. Мероприятие состоится 15 ноября в 14:00. Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1 (здание КузТПП). На повестке дня доклады о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства, рекламного законодательства, Закона о контрактной системе, выступление генерального директора Кузбасской торгово-промышленной палаты М.Г. Шавгулидзе.

Убедительная просьба подтвердить участие и сообщить о количестве представителей до 10.11.2017 г.по электронной почте to42@fas.gov.ru, по факсу (3842)36-77-83, по телефону приемной (3842)36-42-28 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.

Аккредитация СМИ по телефону (3842)75-27-01 не позднее 14.11.2017 г.

 

Ваши вопросы (обращения), замечания и комментарии к планируемому мероприятию направляйте на электронную почту to42@fas.gov.ru с пометкой «Для публичного обсуждения».

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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