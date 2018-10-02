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Один день из жизни Управления ПФР

День пожилого человека для Управления ПФР в г. Ленинск-Кузнецком получился насыщенным. Сотрудники Управления приняли участие в городском мероприятии «Правовое поле пенсионера», где начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Лариса Алексеевна Торопова рассказала об изменениях в пенсионной системе, об индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам, о пенсии в связи с достижением 80-летия. На этом мероприятии Ларису Алексеевну наградили благодарственным письмом Управления культуры Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

В этот же день начальник отдела выплаты пенсий Наталья Вячеславовна Бирюкова приняла участие в мероприятии, посвященном Дню уважения пожилого человека в селе Красное, поздравила пенсионеров от имени Управления Пенсионного фонда, отметив, что возраст этот серебряный и пожелала всем здоровья и долголетия.

Село Красное находится в 60 км от города Ленинск-Кузнецкого, и бывать там часто не всегда есть возможность. Поэтому по завершении торжественной части совместно с заместителем начальника отдела назначения и перерасчета пенсий Вычужановой Татьяной Анатольевной провели выездной прием граждан.

Затем, по просьбе коллектива психоневрологического диспансера села  Красное Н.В. Бирюкова встретилась с работниками этого учреждения и ответила на их вопросы. Вопросы были разные: о повышении пенсионного возраста, о сохранении льготного стажа, о доплате сельчанам и о переводе накопительной пенсии из НПФ в Пенсионный фонд РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
02/10/2018
Общество
Новости Кузбасса
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