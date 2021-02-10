Один звонок опустошит ваш банковский счёт

ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу предупреждает, что мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, по телефону выманивают данные банковских карт. Итогом таких переговоров может стать опустошение счёта жертвы.

Предлогом для начала разговора у злоумышленников становятся выплаты: социальные или из накопительной пенсии, которые якобы положены человеку, просто где-то затерялись и теперь нашлись. Для перевода средств человеку предлагают продиктовать номер карты, трехзначный код на ее обратной стороне (CVC) или код из поступившего СМС-сообщения.

Убедительный тон мошенников, употребление терминов социальной сферы, обещание скорой выгоды сбивает с толку жертв, и они забывают, что специалисты Пенсионного фонда не запрашивают номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету.

Помните, что нельзя доверять сомнительным звонкам. Любую информацию нужно проверять на официальном сайте ПФР и в аккаунтах Отделения ПФР по Кемеровской области - Кузбассу в соцсетях. Можно воспользоваться телефонами, указанными на странице Отделения на сайте ПФР.