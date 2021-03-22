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Одна леди и «лига выдающихся джентльменов»

Это только моряки дальнего плавания говорят, что женщина на корабле – к несчастью. Энергетика – дело другое. Здесь без женской внимательности, скрупулёзности и ответственности не обойтись.

В службе релейной защиты и автоматики Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Любовь Шлычкова единственная женщина в «лиге выдающихся джентльменов». За сильными мужскими плечами коллег она не прячется. Дело своё энергетик знает «на отлично», а трудовой день всегда начинает с улыбки. Коллеги без преувеличения говорят: «Среди релейщиков наша леди в резиновых перчатках просто незаменима!».        

В Инском районе электрических сетей Любовь Алексеевна трудится уже тридцать лет, из них большая половина трудового стажа посвящена релейной защите и автоматике (РЗА). Колоссальный опыт просто так не даётся. Умение разглядеть мельчайшую деталь и «сложить пазл», используя дедуктивный метод опытного энергетика, – именно это в ней и ценит бригада – неистребимое желание «докопаться до истины» и «оживить» даже самый сложный механизм.     

«Есть в энергетике такая профессия: защищать людей и оборудование от коротких замыканий и других неисправностей в электрической схеме, – рассказывает электромонтёр службы релейной защиты и автоматики Любовь Шлычкова. – Работа непростая, именно это мне в ней и нравится. От природы я человек любопытный и весьма увлеченный. А еще очень «въедливый». Такие, как раз, в энергетике и нужны, особенно в службе РЗА. Умный, ответственный, занудный, смелый – релейщик запросто может быть одним в поле воином. А женщина, воспитанная в мужском коллективе,  свою значимость ощущает вдвойне и не имеет права на ошибку».   

Диагностика электрических цепей при помощи контрольно-измерительной аппаратуры, обслуживание реле и автоматических выключателей, сборка цепей защиты – сказать, что работа пыльная – не сказать ничего. Но Любовь героически надевает резиновые перчатки и без остатка растворяется в любимой профессии. Вместе со своей бригадой женщина-энергетик обслуживает двенадцать подстанций в Беловском и Прокопьевском районах. Подстанции и линии электропередачи в умелых руках женщины-энергетика превращаются в паутину света, соединяющую один поселок с другим. Это ли не чудо – дарить людям свет!

С такой динамичной работой на месте никак не усидишь. Но иначе свой трудовой день Любовь и представить не может. А «рычание» трансформатора никогда не променяет на монотонное постукивание клавиш в офисе.   

Экономика
kuzbassnews.ru
22/03/2021
Экономика
Новости Кузбасса

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