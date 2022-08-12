Одно из исправительных учреждений Кузбасса допустило нарушение ветеринарно-санитарных требований

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в числе нарушений ветеринарно-санитарных требований в Мариинской исправительной колонии № 1 были выявлены нарушения осуществления деятельности по убою животных, а также нарушения при проведении мероприятий, направленных на предотвращение распространения очагов африканской чумы свиней.

В конце февраля текущего года прокуратурой Кузбасса с участием специалистов Управления Россельхознадзора была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства Мариинской исправительной колонией № 1, в результате которой был выявлен ряд нарушений, допущенных при осуществлении деятельности по убою животных, а также других нарушений ветеринарно-санитарных правил.

Выявлено, что утилизация биологических отходов, образовавшихся после убоя животных, происходит путём сжигания в печи не заводского производства, а вход и выход в убойный пункт осуществляется через одну дверь с проходом персонала от раздевалки до убойного пункта через улицу.

В целях мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней для хозяйств, насчитывающих от 101 до 500 голов, должен осуществляться отбор и направление в специализированную лабораторию соответствующих биологических проб от 25 свиней. Но на момент проведения проверки исправительного учреждения общее поголовье свиней в подсобном хозяйстве колонии составляло 440 голов, а на вирус африканской чумы свиней было исследовано только 10 голов свиней.

Также были выявлены и иные нарушения ветеринарного законодательства, выразившиеся в числе прочего в отсутствии журнала учёта трихинеллоскопии и описи убойных животных, доставляемых на убойный пункт.

В результате должностным лицом Россельхознадзора было вынесено постановление о признании исправительного учреждения виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил (часть 1 статья 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель исправительного учреждения обжаловала его в Мариинский городской суд Кемеровской области, мотивируя свою жалобу в числе прочего тем, что за весь период функционирования исправительной колонии (с 1961 года) данные нарушения не выявлялись. Просила отменить постановление, прекратив дело в связи с малозначительностью правонарушения.

Однако суд не нашёл оснований для признания правонарушения малозначительным несмотря на то, что никаких последствий в результате противоправной деятельности исправительного учреждения на момент проверки не наступило.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области оставил жалобу исправительного учреждения без удовлетворения.

Не согласившись с этим решением, организация обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях, 10 августа 2022 года, судья Кемеровского областного суда оставила все вынесенные по делу решения без изменения.

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