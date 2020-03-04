Офицер Росгвардии Александр Бессмертных – бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам

На днях в Финляндии прошел очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. На международных стартах выступил инструктор по спорту спортивной команды при управлении Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных.

Среди мужчин в эстафете 4х7,5 км заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных в составе сборной команды России стал бронзовым призером соревнований. Золото досталось норвежцам. Второе место заняла команда из Швейцарии.

Тренирует кузбасского спортсмена заслуженный тренер России Виталий Матвейкин.