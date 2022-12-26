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Офицер Росгвардии из Кемерова стала участником телевизионного проекта "Страна поэтов"

Старший инспектор аналитической группы оперативного отдела штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Ольга Алямкина стала участницей специального проекта ОТР «Страна поэтов», в рамках которого прочла стихотворение Сергея Есенина «Я покинул родимый дом…».

 «Всегда по-особенному относилась к поэзии, - призналась офицер Росгвардии. – Много есть любимых поэтов, но для проекта решила выбрать именно произведение Сергея Есенина, проникнутое патриотизмом и любовью к Родине».

 Осенью на ОТР стартовала видеоантология русской поэзии. В рамках поэтического проекта известные люди и обычные жители со всех уголков страны читают любимые стихи знаменитых поэтов.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/12/2022
Культура
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