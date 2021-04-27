Офицер Росгвардии из Кузбасса награжден медалью «За офицерскую честь»

В Новосибирске представители Общероссийской общественной организации «Офицеры России» вручили заместителю начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковнику Андрею Горбунову медаль «За офицерскую честь». Андрей Алексеевич стал первым кузбасским офицером, представленным к подобной общественной награде. Медалью награждаются за содействие патриотическому воспитанию населения и возрождению лучших традиций российского офицерства.

Полковник Горбунов с момента создания войск правопорядка в регионе активно поддерживает детское патриотическое движение и является одним из инициаторов создания в Кузбассе классов Росгвардии. При содействии Андрея Алексеевича в Кемерове на базе кемеровской школы №74 создана детская группа специального назначения «Стальная Рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова. Андрей Алексеевич является постоянным участником общественных акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи.