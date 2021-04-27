Офицер Росгвардии из Кузбасса награжден медалью «За офицерскую честь»

В Новосибирске представители Общероссийской общественной организации «Офицеры России» вручили заместителю начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковнику Андрею Горбунову медаль «За офицерскую честь». Андрей Алексеевич стал первым кузбасским офицером, представленным к подобной общественной награде. Медалью награждаются за содействие патриотическому воспитанию населения и возрождению лучших традиций российского офицерства.
Полковник Горбунов с момента создания войск правопорядка в регионе активно поддерживает детское патриотическое движение и является одним из инициаторов создания в Кузбассе классов Росгвардии. При содействии Андрея Алексеевича в Кемерове на базе кемеровской школы №74 создана детская группа специального назначения «Стальная Рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова. Андрей Алексеевич является постоянным участником общественных акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Вор-гастролёр из Ленинска-Кузнецкого украл с витрины магазина в Кемерове два гироскутера и продал...
|
Участковый нашёл и задержал женщину — ею оказалась 31-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное...
|
Сегодня, 26 апреля, и завтра в Кемерове установится переменная облачность при + 14 градусов.
|
Ранее A42.RU рассказывал про горномонтажника из Кузбасса, который стал победителем «Жилищной...