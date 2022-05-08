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Офицер Росгвардии научил юных подшефных готовить солдатскую кашу

 Школьники под руководством заместителя командира СОБР полковника Юрия Сердечного на природе приготовили солдатскую кашу. Ребята учились разводить костер на открытой местности, нарезать продукты для приготовления и правильно готовить настоящую солдатскую кашу, которую после приготовления дружно съели на свежем воздухе.

 Кроме того, Юрий Иванович во время кулинарного занятия рассказал ученикам о ценности праздника 9 Мая, героических подвигах советского народа и солдат, которые сражались за нашу Родину. У ребят была возможность задать вопросы боевому офицеру. Некоторые из воспитанников группы спецназа планируют связать жизнь с защитой Родины. 

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/05/2022
Общество
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