Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Офицер Росгвардии стал призером на Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам

Накануне в Хакассии в поселке Вершина тёи завершились соревнования по лыжным гонкам в Кубке Восточной Европы. На всероссийских стартах выступил именитый спортсмен из Кузбасса заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных.

На дистанции 15 километров классическим стилем уроженец г. Березовский занял призовое третье место, вырвав у ближайшего преследователя 0,2 секунды.    

Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных является  призером Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен из Росгвардии представит Россию на Чемпионате Мира по лыжным гонкам, которые пройдут в феврале 2020 года.  

Спорт
kuzbassnews.ru
05/12/2019
Спорт
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев рассказал о режиме «чёрного неба» в Кузбассе
В Кузбассе 2 декабря введён режим «чёрного неба» второй степени опасности, который сохранится и 3...
Торговый центр возле Парка Ангелов в Кемерове откроют в следующем году
В областном центре уже в 2020 году ожидается открытие нового торгового центра, который в настоящий...
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» проиграли на дому
По итогу игры сталевары проиграли со счётом 2:3, уступив сопернику одну шайбу.
Рядом со строящимся кафе на набережной Кемерова поставили светофор
Из-за начала строительных работ на Притомской Набережной областного центра изменилась схема...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus