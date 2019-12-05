Офицер Росгвардии стал призером на Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам

Накануне в Хакассии в поселке Вершина тёи завершились соревнования по лыжным гонкам в Кубке Восточной Европы. На всероссийских стартах выступил именитый спортсмен из Кузбасса заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных.

На дистанции 15 километров классическим стилем уроженец г. Березовский занял призовое третье место, вырвав у ближайшего преследователя 0,2 секунды.

Заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных является призером Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен из Росгвардии представит Россию на Чемпионате Мира по лыжным гонкам, которые пройдут в феврале 2020 года.