Офицер СОБР провел занятие для юнгвардейцев по мерам безопасности на воде

Кемеровские школьники в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» продолжаются учебно-тренировочные сборы для участников молодежного движения «Гвардейская смена». Теперь юнгвардейцы встретились с офицером СОБР в городском бассейне «Кировец».

Спецназовец провел для детей занятие по плаванию, во время которого обращал внимание ребят на технику плавательных движений. Также собровец показал школьникам способы укрепления мышц рук и ног при нахождении в воде и заодно учил младших ребят не бояться глубины. Самым запоминающимся этапом для учеников стал мастер-класс по прыжкам в воду с тумбы.

В завершении занятия офицер СОБР напомнил ребятам о мерах безопасности при нахождении на водоёмах.