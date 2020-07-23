Офицеры СОБР пришли на помощь юному кемеровчанину

В областном центре офицеры специального отряда быстрого реагирования «Символ» кузбасской Росгвардии сдали кровь для юного пациента.
В социальных сетях местная жительница обратилась с просьбой помочь ее трехлетнему сыну. Мальчику потребовалась донорская кровь. На призыв откликнулись сотрудники спецподразделения Росгвардии.
Спецназовцы желают юному кемеровчанину скорейшего выздоровления и призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Необходимую информацию граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В результате обмана структуры кемеровского МВД недополучили около 45 млн рублей. Фирма подсудимого...
|
Пользователи сайта отметили, что актуальная информация была опубликована в Едином государственном...
|
Кемеровчане просят отменить решение городского Совета народных депутатов о повышении платы за...
|
В Кемерове завершился ремонт пространств под мини-скверы на проспекте Ленина. Они появятся у домов...