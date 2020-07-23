Офицеры СОБР пришли на помощь юному кемеровчанину

Директор кемеровской фирмы обманул МВД на 45 млн рублей В результате обмана структуры кемеровского МВД недополучили около 45 млн рублей. Фирма подсудимого...

Возле строящейся Московской площади в Кемерове появится торговый центр Пользователи сайта отметили, что актуальная информация была опубликована в Едином государственном...

Кемеровчане засыпали депутатов просьбами отменить повышение ЖКУ Кемеровчане просят отменить решение городского Совета народных депутатов о повышении платы за...