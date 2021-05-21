Оформить компенсационную выплату по уходу за пожилыми людьми и инвалидами стало проще

Сократился перечень документов, который необходимо предоставить в Пенсионный фонд для оформления компенсационной выплаты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

Согласно Постановлению Правительства РФ №278 от 27.02.2021 гражданам теперь не требуется предоставлять справки, подтверждающие отсутствие факта осуществления работы, неполучения пенсии и пособия по безработице. Специалисты Пенсионного фонда сами запросят необходимые сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Теперь не требуется представление справки из образовательного учреждения, а также разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства на осуществление ухода лицом, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. Кроме того, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено лицом, осуществляющим уход.

Напомним, на ежемесячную компенсационную выплату имеют право неработающие трудоспособные лица, которые осуществляют уход за инвалидом 1 группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет. Размер компенсационной выплаты с учетом районного коэффициента– 1560 рублей.

Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, устанавливается ежемесячная выплата с учетом районного коэффициента в размере 13000 рублей, другим лицам – 1560 рублей.

В Кемеровской области ежемесячную компенсационную выплату по уходу за лицами, достигшими возраста 80 лет, и инвалидами получают 37,2 тыс. чел.