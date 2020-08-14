Оформление электронных ветеринарных сертификатов на вывоз домашних животных-компаньонов в страны ЕС
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разработан компонент eCert ФГИС «ВетИС», посредством которого сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу будет реализована возможность оформления ветеринарных сертификатов на вывоз домашних питомцев (кошки, собаки, хорьки) в страны Евросоюза на основании поданной электронной заявки от владельца животного, что существенно сократит время выдачи ветеринарно-сопроводительных документов.
О внедрении указанной системы сообщим дополнительно. Информация будет размещена на официальном сайте Управления
14/08/2020
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