Ограничения работы магазинов и рынков продолжат действовать только в Кемерове и Новокузнецке

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничения работы объектов розничной торговли, введенные для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
Ограничения отменены для всех населенных пунктов области кроме городов Кемерово и Новокузнецк, где были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.
«Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса», — сказал Сергей Цивилев.
Работа торгово-развлекательных центров в регионе по-прежнему приостановлена. В помещениях торговых центров продолжат работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.
10/04/2020
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