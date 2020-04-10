Ограничения работы магазинов и рынков продолжат действовать только в Кемерове и Новокузнецке

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничения работы объектов розничной торговли, введенные для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Ограничения отменены для всех населенных пунктов области кроме городов Кемерово и Новокузнецк, где были зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.

«Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса», — сказал Сергей Цивилев.

Работа торгово-развлекательных центров в регионе по-прежнему приостановлена. В помещениях торговых центров продолжат работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости.