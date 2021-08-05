Охота на краснокнижных животных запрещена

Разъяснения поправок в законы «Об охоте» и «О животном мире».

Охота на краснокнижных животных в России запрещена! Поправки в федеральные законы, которые вступили в силу, ни в коей мере не меняют ситуацию с редкими и исчезающими видами животных: охотиться на них по-прежнему запрещено.

1 августа вступили в силу поправки в федеральные законы «О животном мире» (статья 24) и «Об охоте», которые были приняты 22 декабря 2020 г.

Теперь всё нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с добычей млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России и в Красные книги субъектов, отнесено исключительно в Федеральный закон «О животном мире», потому что этот закон является базовым и более общим законодательным актом по сравнению со специальными законами, регулирующими охоту и рыболовство. Соответственно для унификации законодательства, из других законов, в частности закона "Об охоте", была убрана дублирующая норма.

Краснокнижные животные не будут объектами охоты. Запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу, в России по прежнему действует!

Существует только пять исключительных случаев, при которых допускается добыча. Перечень случаев с 1997 года не менялся; то есть он действует уже 24 года! Это устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Охота в перечень исключительных случаев не входит!

Разрешение на добычу в перечисленных случаях выдается только Росприроднадзором в установленном порядке (Постановление РФ от 06.01.1997 № 13). Разрешение единоразово и привязано к конкретному случаю. По факту каждого добывания (например, медведя-людоеда) на месте составляется акт с указанием времени, места, орудий добывания и фамилий ответственных лиц. Отчёт подаётся в Росприроднадзор в 2-месячный срок после окончания срока действия разрешения. По данным Росприроднадзора, с начала этого года выдано 129 разрешений (в 2020 году - 125, в 2019 году - 180, в 2018 году - 142, в 2017 году - 225), в это число входит и добыча китов коренными малочисленными народами, и установка меток для мониторинга, например, на белых медведей.

Министерство природных ресурсов и экологии России подчёркивает, что сохранение краснокнижных животных - это задача как для государства, так и для всех жителей страны.

Автор: Пресс-служба Минприроды России