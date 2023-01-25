Охрана правопорядка Кубка России по сноуборду в Кузбассе прошла при участии Росгвардии

В Таштаголе при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прошел четвертый этап кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом-гигант и параллельный слалом.

Во взаимодействии с представителями органов внутренних росгвардейцы обеспечили безопасность зрителей и около 50 участников соревнований со всей России. Под пристальным вниманием стражей правопорядка находилась вся территория горнолыжного комплекса «Гора Туманная». Для обеспечения общественной безопасности были задействованы пешие патрули.

Происшествий и нарушений за время проведения состязаний не допущено.

Фото: Росгвардия