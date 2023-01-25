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Охрана правопорядка Кубка России по сноуборду в Кузбассе прошла при участии Росгвардии

 В Таштаголе при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прошел четвертый этап кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом-гигант и параллельный слалом.

Во взаимодействии с представителями органов внутренних росгвардейцы обеспечили безопасность зрителей и около 50 участников соревнований со всей России. Под пристальным вниманием стражей правопорядка находилась вся территория горнолыжного комплекса «Гора Туманная». Для обеспечения общественной безопасности были задействованы пешие патрули.

 Происшествий и нарушений за время проведения состязаний не допущено.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
25/01/2023
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Таштагол
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