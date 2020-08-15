Окна Тисульской модельной библиотеки семейного чтения украсила фотовыставка «Города-Герои»

Здесь представлены города Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Киев, Одесса, Минск и Брестская крепость. Все они вписали свои славные страницы в летопись Великой Отечественной войны.
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