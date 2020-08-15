Окна Тисульской модельной библиотеки семейного чтения украсила фотовыставка «Города-Герои»

В Кемерове пройдут сразу два массовых рейда по водителям Сегодня, 14 августа, в областной столице Кузбасса пройдут одновременно два массовых рейда ГИБДД....

«Все загажено»: мусор в новом скейт-парке возмутил кемеровчан Жительница Кемерова обратила внимание на обилие мусора в новом скейт-парке. Она считает, что...

Кузбассовец получил срок за комментарий в соцсетях Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с эквивалентным испытательным сроком....