Новости Кузбасса

В рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, с начала 2017 года Отделение ПФР по Кемеровской области выдало 11983 сертификата на материнский капитал. В целом за более чем десять лет действия программы заявление на получение материнского сертификата подали 170879 кузбасских семей (выдано 168616 сертификатов).

Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 72 % от подавших заявление. С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили 118447 кузбасских семей. Из них 83087 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 35360 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого ПФР в Кузбассе принял 13220 заявлений на обучение детей, 80 заявлений на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 3 заявления на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. За все время действия программы в Кемеровской области было выплачено 45803,2 млн. руб. средств материнского капитала.