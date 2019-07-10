Около 1,5 гектара мусора обнаружили экологи на берегах кузбасских рек за 6 месяцев 2019 года

В областном департаменте природных ресурсов и экологии подвели итоги июньского мониторинга водоохранных зон и работы за 6 месяцев текущего года. Более 70 км берегов в Тисульском, Топкинском, Кемеровском и Беловском районах обследовали специалисты Областного комитета природных ресурсов с начала лета. Очередные рейды провели на реках Малый Бачат, Большой Бачат, Черта, Большой Ключ, Томь, Менчереп, Колба, Серта, Тисулька, Бускускан, Еловка, озеро Утинка и на территории водоохранных зон в пгт Тисуль.

Всего за 6 месяцев 2019 года на берегах кузбасских рек экологи обнаружили 91 стихийную свалку общей площадью почти 1,5 га. Из них на сегодняшний день ликвидировано 30 мест скопления ТКО общей площадью 567 кв. метров.

Специалисты проводят проверки еженедельно, по их результатам направляют письма в муниципальные органы власти с требованием ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Как отметил начальник департамента Сергей Высоцкий, вместе с плановыми проверками территорий экологи отрабатывают жалобы, поступившие от населения. В июне таких жалоб было две – от жителей с. Верхотомское и с. Топки. По данным жителей установлены самые большие свалки. Один участок площадью 100 кв. метров зафиксирован на правом берегу реки Томь на расстоянии около 60 м от уреза воды. Другой – возле безымянного ручья в Топкинском районе. Площадь захламления составила 300 кв. метров.

Фото: пресс-служба АКО