Около 16 тысяч кузбассовцев получили уведомления о будущей пенсии

15870 жителей Кузбасса получили уведомления о своей будущей пенсии, которые Пенсионный фонд с этого года проактивно рассылает мужчинам начиная с 45 лет и женщинам с 40 лет.

Уведомление приходит в личный кабинет на портале госуслуг и содержит информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах, стаже и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий момент. Из письма ПФР россияне также узнают размер своих пенсионных накоплений и актуальные условия выхода на страховую пенсию по старости.

Проактивное информирование осуществляется раз в три года и позволяет заранее оценить свои пенсионные права, чтобы при необходимости предпринять шаги по их увеличению. Россияне, которые не используют портал госуслуг, в любое время могут получить уведомление о будущей пенсии во всех клиентских службах Пенсионного фонда.