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Около 2 тысяч «неотключаемых» потребителей электроэнергии находятся под угрозой штрафа

«Кузбассэнергосбыт»  направит в «Ростехнадзор» материалы в отношении предприятий-нарушителей.

Гарантирующий поставщик подаст в надзорный орган сведения о так называемых «неотключаемых» компаниях, которые не предоставили сведения о минимально возможном электропотреблении в случае их отключения (акты аварийной и (или) технологической брони).

В перечень «неотключаемых» потребителей Кемеровской области входят предприятия ЖКХ и другие социальные и экономически важные объекты – всего около 2 тысяч клиентов «Кузбассэнергосбыта». Только с начала этого года по заявлению энергетиков к административной ответственности привлечены один руководитель и четыре предприятия. Они получили от 10 до 100 тыс. рублей штрафа. Количество таких обращений может увеличится в ближайшее время – энергетики уже готовят материалы в «Ростехнадзор».

«Акты определяют наименьшее электропотребление, необходимое в период аварийных ситуаций или в случае их ограничения за долги. Такие акты дают гарантию, что отключение должника не вызовет опасных социальных или экономических последствий. Одно из правовых механизмов понуждения недобросовестных потребителей к составлению актов – обращение в органы «Ростехнадзора», – говорит технический директор «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев. 

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/09/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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