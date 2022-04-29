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Около 2 тысяч семей в Кузбассе получили проиндексированный размер ежемесячной выплаты из маткапитала

В течение апреля 2022 г. специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу провели перерасчет размера ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала 1977 получателям, оформившим ее в прошлом году. Это произошло в соответствии с изменениями в законодательстве, так как с 1 апреля 2022 года в России размер ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала определяется по прожиточному минимуму не на момент обращения (подачи заявления), а на момент осуществления выплаты.

То есть семьи, получающие данную выплату, будут получать её в новом размере сразу при изменении прожиточного минимума, а не после того, как подадут новое заявление на продление выплаты, когда ребенку исполнится один или два года.

Например, семья в Кемеровской области, получающая ежемесячную выплату по назначению 2021 года в сумме 11254 рубля, в апреле получила выплату в размере актуального прожиточного минимума для детей в регионе (11704 рубля) и доплату за 1 квартал 2022 года (исключение составляют те, у кого остаток маткапитала 0 руб.). Все изменения проводились автоматически, получателям выплат не нужно было подавать никаких заявлений.

В мае и до окончания срока выплат в 2022 году сумма ежемесячной выплаты из материнского капитала будет равна 11704 рублям.

Общество
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Общество

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