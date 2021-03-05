Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Около 2 тысяч женщин-пенсионерок празднуют день рождения 8 Марта

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет женщин Кузбасса с 8 Марта и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, счастья и любви! Особые поздравления – тем получательницам пенсий, которые разделили этот праздник со своим днём рождения. Их в регионе 1991человек.

Органы ПФР предоставляют женщинам государственные услуги по нескольким направлениям: это пенсионное и социальное обеспечение, государственная поддержка семей с детьми (получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В Кузбассе 214 722 женщины являются владелицами  материнского капитала. Страховую пенсию по старости получают 451 906 женщин, из них 17,3 % оформили ее раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда.

Есть среди женщин и долгожители – это люди от 90 лет и старше. В целом в Кемеровской области проживают 10183 долгожителя, из них 8486 - женщины. Если говорить о юбилярах, то в возрасте 90 лет среди региональных пенсионеров насчитывается 105 мужчин и 471 женщина. В возрасте 100 лет - 3 мужчины и 9 женщин.

Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Калтан. Она родилась в 1914 году.

Общество
kuzbassnews.ru
05/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Генпрокурор Сибири Павел Данченко приехал в Новокузнецк с рабочим визитом
Южную столицу Кузбасса накануне посетил начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО Павел...
В Кузбассе изъятая из семьи девочка умерла в детдоме
По информации, появившейся в соцсетях, между матерью ребенка и сотрудницей ПДН произошел конфликт,...
Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
Глава города Кемерово Илья Середюк госпитализирован, у него перелом пяти ребер, сообщили РИА...
Более 64 тысяч человек мигрировали из Кузбасса за 2020 год
Кемеровскую область за минувший год покинули более 64 тысяч человек. Данные о ситуации с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus