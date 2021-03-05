Около 2 тысяч женщин-пенсионерок празднуют день рождения 8 Марта

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет женщин Кузбасса с 8 Марта и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, счастья и любви! Особые поздравления – тем получательницам пенсий, которые разделили этот праздник со своим днём рождения. Их в регионе 1991человек.

Органы ПФР предоставляют женщинам государственные услуги по нескольким направлениям: это пенсионное и социальное обеспечение, государственная поддержка семей с детьми (получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В Кузбассе 214 722 женщины являются владелицами материнского капитала. Страховую пенсию по старости получают 451 906 женщин, из них 17,3 % оформили ее раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда.

Есть среди женщин и долгожители – это люди от 90 лет и старше. В целом в Кемеровской области проживают 10183 долгожителя, из них 8486 - женщины. Если говорить о юбилярах, то в возрасте 90 лет среди региональных пенсионеров насчитывается 105 мужчин и 471 женщина. В возрасте 100 лет - 3 мужчины и 9 женщин.

Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Калтан. Она родилась в 1914 году.