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Около 240 тысяч федеральных льготников в Кузбассе с февраля получат повышенную выплату

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 1 февраля проиндексирована на 11,9 %. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2022 год, определенным Росстатом.

Это самая массовая социальная выплата в России. В Кузбассе ее получают 236790 федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 11,9 % проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Имеющие право на получение НСУ федеральные льготники смогут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство при этом предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года составит 1469 рублей 74 копейки. В эту сумму входят:

    предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1132,03 рубля в месяц),

    предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 175,12 рублей в месяц),

    бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 162,59 рублей в месяц).

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
09/02/2023
Общество

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