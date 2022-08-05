Около 28 тысяч детей в Кузбассе получили или получают образование благодаря материнскому капиталу

В преддверии нового учебного года ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что средства материнского (семейного) капитала (МСК) можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, а также на проживание его в общежитии.

Речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и высшего образования любого из детей. При этом второму, третьему или последующему ребенку, давшему право на получение сертификата, должно исполниться три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Также должны быть выполнены несколько условий: во-первых, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, во-вторых, образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на предоставление соответствующих услуг. Сегодня в Отделении ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу заключено 12 соглашений об информационном обмене с учебными заведениями высшего образования, 64 соглашения с учреждениями среднего профессионального образования. Это позволяет рассматривать заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов.

Содержание ребенка, присмотр и уход в дошкольных учреждениях, дополнительные услуги школьного образования для детей помладше могут быть оплачены за счет средств материнского капитала на тех же условиях: организация-исполнитель находится на территории России и имеет соответствующую лицензию.

Образование детей – второе по популярности направление, куда тратят материнский капитал кузбасские семьи. В целом с 2009 года, когда появилась такая возможность, 27 959 детей в регионе получили или получают образование благодаря МСК. С начала 2022 г. в Кузбассе 356 семей решили использовать возможность потратить МСК на образование детей.

Подробную информацию можно найти на сайте ПФР в разделе «Гражданам» - «Материнский (семейный) капитал».

Фото из открытых источников