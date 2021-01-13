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Около 300 новых автобусов получит Кузбасс в 2021 году

Поставки запланированы в рамках программ масштабного обновления автопарка региона. Так, 15 новых экологичных автобусов придут в Кемерово по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Транспорт планируется направить по маршруту №51, который связывает Кировский район с центром города.

Автобусы марки НефАЗ, которые поступят в регион, работают на природном газе и соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Вместимость каждого — 96 пассажиров. Салон оборудован шумоизоляцией, в кабине работает система контроля состояния водителя, есть откидная платформа для подъема и спуска коляски, внутри предусмотрена зона для ее крепления.

Всего в рамках нацпроекта в 2021 году в разные регионы России будет поставлено 305 автобусов и 107 троллейбусов. Обще финансирование из федерального бюджета составит 3,5 млрд рублей.

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kuzbassnews.ru
13/01/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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