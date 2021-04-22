Около 35 тысяч жителей Кузбасса получили государственные услуги Пенсионного фонда онлайн

С начала 2021 года 34648 жителей Кемеровской области обратились в территориальные органы ПФР за государственными услугами, предоставляемыми ПФР, в электронном виде. Речь идет, прежде всего, о заявлениях на разного рода услуги, например, на назначение пенсии и социальных выплат, смену доставки пенсии и др.

Электронные сервисы ПФР собраны на едином портале es.pfrf.ru. Наибольшей популярностью пользуется информационная система "Личный кабинет ", которая размещена на официальном сайте ПФР. В нем каждый может без предварительной регистрации записаться на прием, подать необходимое заявление или заказать ряд документов. Авторизованные пользователи имеют доступ к расширенному функционалу. Для входа в электронный кабинет необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru . и получить подтвержденную учетную запись. Подтвердить учетную запись можно также в клиентских службах ПФР.

Услуги ПФР можно получить также с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного на платформах iOS и Android. Для входа необходимы логин и пароль от портала госуслуг. Это, по сути, аналог Личного кабинета на сайте ПФР, разработанный для еще большего удобства и мобильности. Неавторизованным пользователям доступны функции поиска ближайшей клиентской службы Пенсионного фонда или МФЦ и записи на личный прием к специалистам выбранного Управления ПФР.

ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу ведет страницы в социальных сетях. Официальные аккаунты Отделения доступны в «Facebook», «Twitter» «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инстаграм». Здесь публикуется информация по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, а также осуществляется консультационная помощь общего характера, где не требуется обращение к персональным данным.