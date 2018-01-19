Около 4 тысяч кемеровчан уже окунулись у прорубь

На 09.00 часов около 4 тысяч кемеровчан окунулись в крещенские купели в ночь на 19 января.
Специалисты Кемеровской службы спасения заступили на дежурство с 22.00 часов 18 января в месте проведения обряда купания – в зоне отдыха «Чайка». Для безопасности и комфорта горожан был установлен дизель–генератор мощностью 100 кВт, от него запитаны обогревательные приборы (тепловые пушки) и свет, которые находится в палатках. Также смонтировано уличное освещение по всей территории возле купели. Для предотвращения скользкости спасатели уложили сено.
В этом году в Кемерове к проведению крещенских омовений подготовлено 4 купели:
- источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район, поселок Боровой;
- река Томь, зона отдыха «Чайка» (ул. 4 Заречная);
- озеро Красное, Ленинский район;
- купель Храма прихода Воскресения Христова (микрорайон 7Б).
Во всех местах проведения обряда купания установлены обогреваемые палатки и освещение.
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