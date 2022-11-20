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Около 40 тысяч государственных услуг получили кузбассовцы, обратившиеся в Росгвардию

 С начала года подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу оказано гражданам 37 365 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, 99% из них предоставлены в электронном виде через Единый портал госуслуг.

С начала года для получения лицензии частного охранника к инспекторам Росгвардии обратились свыше семи тысяч кузбассовцев. В общей сложности в подразделениях лицензионно-разрешительной службы войск правопорядка находится на учете более 27 тысяч работников ЧОП.

 В настоящий момент на территории Кемеровской области зарегистрировано около 46 тысяч кузбассовцев, в чьих руках свыше 86 тысяч единиц различного арсенала. За текущий период в сфере оборота оружия инспекторы Росгвардии осуществили более 46 тысяч проверок в отношении физических и юридических лиц. С начала года привлечено к административной ответственности более 2,5 тысяч владельцев. Изъято у нарушителей 1 733 единиц различных стволов.

 Самым распространенным правонарушением является несоблюдение сроков продления, перерегистрации и постановки оружия на учёт. На втором месте среди распространённых нарушений – несоблюдение правил хранения, ношения, транспортировки и использования оружия. Инспекторы обращают внимание, что пренебрежение к установленным требованиям по обращению с оружием может привести к созданию условий по его утрате или хищению. Следует помнить, что за утрату оружия владельцу может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
20/11/2022
Общество
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