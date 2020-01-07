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Около 5 тыс. кемеровчан приняли участие в "Декаде спорта и здоровья"

В Кемерово организована работа 14 зимних спортивных площадок. Только услугами ледовых катков воспользовались около 3,8 тыс. человек, а пунктов проката лыжного инвентаря - более 700.

С 1 января в областном центре объявлена "Декада спорта и здоровья". Проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, среди них - массовые катания с Дедом Морозом на ледовой арене "Кемерово", чемпионат и первенство Кемеровской области по зимнему триатлону в СШОР 3, первенство СШОР 2 по конькобежному спорту.

На стадионе "Шахтёр" провели матчи по хоккею в валенках, за победу в традиционных новогодних соревнованиях боролись 3 команды. Два турнира продлятся несколько дней: по настольному теннису в Клубе по месту жительства "Союз", по футболу на стадионе "Сибиряк".

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
07/01/2020
Спорт
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Новости Кузбасса

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