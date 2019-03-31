Около 50 килограммов отработанных батареек собрали для утилизации активисты гимназии №17

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Организовали акцию по сбору батареек представители детской республики «Единство». Ребята провели среди сверстников рекламную кампанию «Села батарейка? Не спеши её выбрасывать в мусорное ведро!» и более двух месяцев собирали элементы питания.
В итоге на утилизацию было приготовлено более 50 кг гальванических и аккумуляторных батареек. Груз передан в пункт предварительного сбора, организованный в Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
Активисты решили сделать акцию круглогодичной, в гимназии размещён постоянный пункт сбора батареек.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
31/03/2019
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