Около 50 килограммов отработанных батареек собрали для утилизации активисты гимназии №17

Организовали акцию по сбору батареек представители детской республики «Единство». Ребята провели среди сверстников рекламную кампанию «Села батарейка? Не спеши её выбрасывать в мусорное ведро!» и более двух месяцев собирали элементы питания.

В итоге на утилизацию было приготовлено более 50 кг гальванических и аккумуляторных батареек. Груз передан в пункт предварительного сбора, организованный в Центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной».

Активисты решили сделать акцию круглогодичной, в гимназии размещён постоянный пункт сбора батареек.









Фото: пресс-служба администрации Кемерово