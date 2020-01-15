Около 58 млрд рублей из маткапитала выплачено семьям в Кузбассе

В 2019 году в Кузбассе выдали 10459 сертификатов на маткапитал. В целом с начала действия программы государственной поддержки семей, в которых после 2007 г. родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, этот документ был выдан 192563 жителям региона. Из них уже воспользовались средствами МСК 168417 семей. Начиная с 2007 г. им выплачено 57,79 млрд рублей.
Напомним, что использовать средства материнского капитала можно по нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты.
Большинство кузбасских обладателей сертификата на МСК (88%) делают выбор в пользу жилья. Из 147728 семей, с 2007 г. направивших МСК на улучшение жилищных условий, 102767 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 44961 семья улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого в 2019 г. ПФР в Кузбассе принял 3125 заявлений на обучение детей и содержание в детских садах, 6 женщин решили перевести средства материнского капитала на накопительную пенсию.
Два года назад нуждающиеся семьи, в которых после 1 января родился или был усыновлен второй ребенок, получили право на ежемесячные выплаты из средств МСК. Размер выплаты с каждым годом увеличивался и в 2020 г. составил 10778 руб. С 2018 года Пенсионный фонд направил на ежемесячные выплаты из МСК 117,57 млн руб.
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