Около 60 тысяч кузбасских льготников будут ездить на электричках бесплатно

Накануне открытия дачного сезона ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает федеральным льготникам о необходимости оформления справки для бесплатного проезда в пригородном ж/д транспорте.

Речь идет о получателях набора социальных услуг (НСУ), а точнее, одной из его частей: бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Чтобы реализовать право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, пенсионеру необходимо иметь справку о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде НСУ. В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Документ действителен в течение всего календарного года, и им можно воспользоваться в любом уголке России.

Заказать справку можно через сайт Пенсионного фонда или по телефону горячей линии ближайшего территориального органа ПФР. Удобно, что при электронном способе «заказа» можно отследить дату готовности справки. В этот день нужно лично прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением. Можно просто записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку без предварительного заказа.

В текущем году бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте – намерены пользоваться 59 300 кузбасских льготников.

Напомним, что в регионе насчитывается 246 212 федеральных льготников. Они могут выбрать предоставление набора социальных услуг в натуральном виде или в его денежном эквиваленте.

В соцпакет входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.