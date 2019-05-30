Новости Кузбасса

В Кемеровской области 69554 получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в мае получили прибавку в связи с реализацией нового механизма исчисления, вступившего в силу с 1 апреля 2019 г.

Об этом рассказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Кемеровской области Елена Шродер в ходе информационной встречи, которая прошла накануне в формате видеоселектора. Участниками встречи стали около 100 представителей ветеранских, профсоюзных организаций Кузбасса, обществ инвалидов муниципального и регионального уровня, районных и городских СМИ.

Как отметила Елена Шродер, изменения коснутся тех пенсионеров, кому была установлена федеральная социальная доплата по состоянию на дату индексации*. Именно у них размер выплат соотнесен с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), который устанавливается для каждого региона ежегодно. Так, в 2019 г. ПМП в Кузбассе равен 8387 р.

Елена Фридриховна подробно остановилась на новом порядке предоставления социальной доплаты к пенсии:

- По новому механизму индексация производится сверх величины прожиточного минимума. Например, у пенсионера была пенсия в размере 5294 рубля, в результате индексации на 7,05% она увеличилась на 373 рубля, при этом социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера по старому механизму, составила 2720 рублей: (8387 р. – (5294 р.+373 р.)). Общая сумма дохода в итоге осталась на уровне 8387 рублей, что равно прожиточному минимуму пенсионера в Кемеровской области.

Благодаря новому расчету пенсионер получит 8760 рублей. Все потому, что индексация пенсии (в нашем примере это 373 рубля) не будет теперь «прятаться» в сумме пенсии и соцдоплаты, которую довели до прожиточного минимума. Она теперь играет роль самостоятельного слагаемого: сумма пенсии до индексации 5 294 р. складываем с социальной доплатой до индексации - 3093 рубля (8387 р. - 5 294 р. = 3093 р.) и прибавляем 373 р. индексации. В итоге получаем 8760 рублей.

Новые пенсии с учетом социальных доплат и индексации неработающим кузбасским пенсионерам выплатили уже в мае. Получателям страховых пенсий перерасчет прошел с учетом индексации с 1 января, социальных – с 1 апреля, получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – с 1 февраля.

*В 2019 г. с 1 января в России были проиндексированы страховые пенсии, с 1 февраля – размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), а с 1 апреля – социальные пенсии.