Около 968 млн рублей направят на поддержку сельхозпроизводителей

В 2018 году между Министерством сельского хозяйства РФ и коллегией администрации Кемеровской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму около 642 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 326,6 млн рублей.
Об этом, сообщила заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова.
В частности, на оказание несвязанной поддержки СХТ в области растениеводства направят порядка 179 млн рублей, субсидия на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления составит около 57 млн рублей; субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК – порядка 72 млн рублей.
Также продолжится возмещение части затрат на посев элитных семян. Субсидия предоставляется на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных культур.
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