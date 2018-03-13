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Около 968 млн рублей направят на поддержку сельхозпроизводителей

В 2018 году между Министерством сельского хозяйства РФ и коллегией администрации Кемеровской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму около 642 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 326,6 млн рублей.

Об этом, сообщила заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова.

В частности, на оказание несвязанной поддержки СХТ в области растениеводства направят порядка 179 млн рублей, субсидия на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления составит около 57 млн рублей; субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК – порядка 72 млн рублей.

Также продолжится возмещение части затрат на посев элитных семян. Субсидия предоставляется на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных культур.

Экономика
kuzbassnews.ru
13/03/2018
Экономика
Новости Кузбасса

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