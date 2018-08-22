Новости Кузбасса

В Кемеровской области 58 тысяч человек осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, к которым относятся инвалиды 1 группы, в том числе инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые люди, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, лица, достигшие возраста 80 лет. Им полагается ежемесячная компенсационная или ежемесячная выплата, которые выплачиваются вместе с пенсией нетрудоспособного гражданина.

Лица, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не пенсионерами, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе занятости. Родственные отношения или совместное проживание с теми, за кем осуществляется уход, значения не имеют. Если человек ухаживает за несколькими нетрудоспособными гражданами, то выплата производится в отношении каждого из них.

Граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, патронатными воспитателями, осуществляющие опеку (попечительство) на возмездных условиях, относятся к категории работающих лиц и право на компенсационную выплату не имеют.

Размер компенсационной выплаты в Кемеровской области вместе с районным коэффициентом составляет 1560 рублей. Размер ежемесячной выплаты, которая устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вместе с районным коэффициентом составляет 7150 рублей.

Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.

В Кемеровской области 46,5 тыс. человек получают компенсационную выплату и 11,5 тыс. человек – ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. В текущем году общая сумма компенсационных выплат и ежемесячных выплат составила 508,1 млн. и 473,5 млн. рублей соответственно.

Напомним, что если у человека, осуществляющего уход за нетрудоспособным гражданином изменились жизненные обстоятельства, и он устроился на работу, то ему прекращается осуществление данной выплаты, так как она выплачивается неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход. При этом гражданин, чтобы соблюсти закон, должен сообщить о факте устройства на работу в органы ПФР. При непредставлении информации (или несвоевременном представлении) и обнаружении переплаты гражданин обязан возместить незаконно полученные суммы государству.