Около четырех тысяч человек посетили «РУСАЛ ФестивAL #Наука» в Новокузнецке

Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL #Наука» была рассчитана на пять дней и включала в себя экскурсию на Новокузнецкий алюминиевый завод, проведение детского биологического квеста и интеллектуальной игры, интерактивную научную выставку, лекции известных российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов.

Первым событием научного фестиваля стала экскурсия воспитанников Детского технопарка (Центр детского технического творчества «Меридиан») на Новокузнецкий алюминиевый завод. Будущие программисты, инженеры и конструкторы изучали этапы производства алюминия: получение алюминия-сырца в новейших электролизерах на предварительно обожженных анодах, выпуск на его основе многокомпонентных сплавов в литейных машинах, принцип работы установки «сухой» газоочистки. Основной упор при этом делался на средствах механизации и автоматизации производственных процессов, применяемых и внедряемых на НкАЗе.

Днем позже в научную площадку превратился Дворец детского (юношеского) творчества им. Крупской, на базе которого учащиеся 11 классов и студенты-первокурсники состязались в игре в формате квиз «ALюментарно», а учащиеся 5-6 классов проходили биологический квест.

В субботу, 25 ноября, в научном фестивале РУСАЛа приняли участие все желающие горожане и гости города - в здании администрации Новокузнецка весь день проходила интерактивная научная выставка, основной темой которой стало «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». Выставка состояла из нескольких тематических площадок. В зоне «Биосфера» гости изучали строение человека, рассматривали под микроскопом микроорганизмы, выделяли молекулы ДНК, с помощью лапароскопического тренажера пробовали себя в роли хирургов. На площадке «Экосфера» можно было узнать о технологиях рециклинга, способах получения «чистой» электроэнергии, научиться изготавливать фильтры для воды. В зоне «Техносфера» гости знакомились с технологией 3D-сканирования, собирали роботов на солнечных батареях, строили с помощью манипулятора конструкции из кубиков, погрузиться в виртуальную реальность.

В зале заседаний в этой время шли научно-популярные лекции известных научных журналистов Аси Казанцевой, Алексея Паевского, Анны Хоружей и показы научно-популярных фильмов канала «Наука».

Центральным элементом выставки стал макет «Производство алюминия», где с помощью технологии дополненной реальности можно было наглядно посмотреть всю производственную цепочку: от добычи бокситов и получения глинозема до производства алюминия.

Кроме того, собственные экспозиции на выставке представили партнерская организация «Школа людей будущего «Razoom» и учреждения дополнительного образования, созданные или получившие развитие благодаря грантовой поддержке по программе «Территория РУСАЛа» - первый в Кузбассе Детский технопарк (ЦДТТ «Меридиан»), интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук» и Малая инженерная академия (ДЮЦ «Орион»).