Олег Хохлов: «Масло – лучший материал для творчества, с ним и машина заработает, и картина получится реалистичной»

Больше двадцати лет Олег Хохлов работает слесарем по ремонту автомобилей в Южных электрических сетях Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» и практически столько же профессионально занимается живописью. Целый день перебирает коробки передач, чинит рулевые мосты и редукторы на совершенно «разнокалиберных» автомобилях, а вечером меняет гаечные ключи на кисти и краски, чтобы создать настолько реалистичный натюрморт, что, казалось бы, протянешь руку сквозь холст и достанешь наливное яблоко с нарисованной картины.

«Люблю работать маслом, - с юмором рассказывает художник. – Это лучший материал для творчества. С ним и машина заработает, и картина получится реалистичной. За день приходится чинить несколько автомобилей: от УАЗа, на котором ездит бригада электромонтеров, до внушительного УРАЛа, перевозящего многоготонные опоры в самую глушь тайги. К своей работе подхожу творчески. А разве может быть иначе! Каждая машина для меня как холст, только обрамленный не в паспарту, а в надежный металлический каркас. Сами понимаете, с техникой и работать приходится в другой плоскости. Несмотря на трудности профессии, работу свою люблю не меньше увлечения. Чувствую себя «важным винтиком» в огромном, живом механизме».

Каждую машину слесарь тоже воспринимает как живой объект со своими стартерами, свечами и тягами. Скрупулезная работа с деталями научила Олега Николаевича терпению, упорству и настойчивости в достижении любой поставленной цели. Эти качества и в творчестве художнику помогают.

«Бывает пол автомобиля приходится перебрать, чтобы завести «пламенный мотор» - поясняет слесарь. - Моя задача – сделать так, чтобы этот организм не давал сбоев, работал при любых нагрузках. Я отвечаю за машины, которые перевозят технику, везут бригады по пересеченной местности, по бездорожью, где электромонтеры должны в кратчайшие сроки восстановить нарушенное электроснабжение. Значит, я тоже отвечаю за свет в домах людей. Как ремонтирую машины, также и картины пишу – в один прием, что называется. Не люблю откладывать начатое дело до завтра. А когда понимаю, что не хватает навыков, беру уроки у профессионалов. На работе с коллегами советуюсь, а в студии рисования при Новокузнецком художественном музее - с более опытными наставниками».

Свой стаж работы в энергетике Олег Хохлов давно уже считает не годами, а количеством «реанимированных» деталей и машин, которые прошли через его умелые руки. Впрочем, и в творчестве также. На вопрос, сколько у художника картин, набросков, рисунков, слесарь-ремонтник скромно отвечает:

«Много! Все это тысячи часов работы, дни, месяцы, годы. Я с большим удовольствием любуюсь полотнами кемеровских художников, в основном малоизвестных. Раньше пытался им подрожать. Сейчас нашел собственный стиль, ему и следую. Люблю писать пейзажи, натюрморты. Набиваю руку именно в этих жанрах, потому что считаю их своей сильной стороной. Как-нибудь обязательно нарисую «энергичный пейзаж» с металлическими опорами, похожими на Эйфелеву башню и линией электропередачи, уходящей за горизонт».