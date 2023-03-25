Ольга Феофанова назначена министром культуры и национальной политики Кузбасса

Губернатор Сергей Цивилев назначил министром культуры и национальной политики региона Ольгу Феофанову.

Ольга Феофанова родилась в Осинниках. Окончила магистратуру Кемеровского государственного университета культуры и искусства.

С июля 2008 года Ольга Александровна работала директором Кузбасского государственного краеведческого музея, который под ее руководством стал современной научно-исследовательской площадкой федерального значения.

Ольга Феофанова – почетный работник культуры Кузбасса, член ИКОМ (Международного совета музеев) России, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса