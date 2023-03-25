Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ольга Феофанова назначена министром культуры и национальной политики Кузбасса

Губернатор Сергей Цивилев назначил министром культуры и национальной политики региона Ольгу Феофанову.

Ольга Феофанова родилась в Осинниках. Окончила магистратуру Кемеровского государственного университета культуры и искусства.

С июля 2008 года Ольга Александровна работала директором Кузбасского государственного краеведческого музея, который под ее руководством стал современной научно-исследовательской площадкой федерального значения.

Ольга Феофанова – почетный работник культуры Кузбасса, член ИКОМ (Международного совета музеев) России, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Культура
Политика
Топ
kuzbassnews.ru
25/03/2023
Культура
Политика
Топ

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus