РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет, что победа во Всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» принесет победителям дополнительные баллы для поступления в ВУЗы – партнеры компании.

Для того чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+, а также подать заявку в разделе «Проекты» до 27 января 2023 года.

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников, незабываемые эмоции и знания о профессии металлург. А победители олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» – дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. В первую очередь – СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ. Победители Олимпиады также получат ценные подарки от РУСАЛа.

Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение в ВУЗах-партнерах по направлениям «бакалавриат» и «специалитет».

Дополнительные баллы, начисляемые победителям Олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» при поступлении в ВУЗы – партнеры РУСАЛа

– «13 элемент. Alхимия будущего» – это особенный конкурс, подчеркивающий значимость инженерного творчества, науки, важность профессии металлурга. За более чем десятилетнюю историю существования олимпиады ее победителями стали тысячи умных школьников. Многим она дала дорогу для профессионального старта и карьерного роста. Перспективные ребята после обучения в вузах стали сотрудниками компании РУСАЛ. Наша Олимпиада – шанс для учеников, которые мыслят критично и ценят научный подход, который ведет к прогрессу и развитию. Поэтому призываю учащихся 8-11классов, если вы еще не стали участниками олимпиады «13 элемент», но чувствуете свои силы и желание в будущем построить отличную карьеру, заходите на сайт конкурса и регистрируйтесь», – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

РУСАЛ совместно с ВУЗами-партнерами проводит олимпиаду «13 элемент. Alхимия будущего» с 2011 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя – кураторы.

Олимпиада «13-й элемент.ALхимия будущего» входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа