Онкологическая служба Кузбасса получила новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» на 43,8 млн рублей.
Пять современных рентгеновских аппаратов поступили в больницы Кемерова и Новокузнецка по нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование предназначено для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
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