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Онкологическая служба Кузбасса получила новое оборудование

Онкологическая служба Кузбасса получила новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» на 43,8 млн рублей.

Пять современных рентгеновских аппаратов поступили в больницы Кемерова и Новокузнецка по нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование предназначено для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
04/06/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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