Онкологическая служба Кузбасса получила новое оборудование

Власти Новокузнецка могут отложить транспортную реформу на два года В документе прописано, что если сроки действующих договоров с перевозчиками истекают до этого, их...

В Хакасию завезли коронавирус из Новокузнецка В Хакасии продолжают выявлять завозные случаи коронавируса. Об этом сообщили в республиканском...

В Кузбассе установили новые тарифы на ЖКУ С 1 июля тарифы на ЖКХ вырастут по всей России, в том числе, на Кузбассе. Документ об увеличении...