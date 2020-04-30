Онлайн-проект «Тяжинский видеоархив» продолжается

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На сайте учреждения доступны видеозаписи – «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)», «День поселка в Тяжине (1995 г.)», «День защитника Отечества в Тяжине (1996 г.)», «Программа «Пока все дома» в Тяжинском РДК «Юбилейный» (1996 г.)», «Фестиваль «Сибирская веселуха» в Тяжине - за кадром (1998 г.)».
Оцифровка аналогового видео продолжается, причем весь процесс организован в режиме удаленного доступа. Работники культуры и журналисты реализуют проект на дому.
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