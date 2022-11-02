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Онлайн-услуги Пенсионного фонда доступны в цифровых зонах клиентских служб

Клиентские службы ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу оснащены цифровыми зонами самообслуживания, в которых можно получить электронные услуги без обращения к специалистам и предварительной записи на прием. Гостевые компьютеры в цифровых зонах помогут в тех случаях, когда нет возможности воспользоваться электронными услугами из дома или когда запись в клиентский офис на ближайшие дни заполнена, а получить услугу надо.

В цифровой зоне посетителям клиентских служб ПФР доступны не только простые услуги, как, например, выписка по выплатам или справочная информация, но и подача полноценных заявлений о назначении пенсий и социальных пособий. У работающих жителей региона есть возможность проверить стаж и отчисления работодателей на пенсию, посмотреть размер пенсионных коэффициентов и получить данные из электронной трудовой книжки. Семьи с детьми могут узнать остаток материнского капитала и подать заявление о распоряжении средствами. Для пенсионеров реализованы сервисы по изменению способа получения пенсии и оформлению социальных пособий.

Пошаговые инструкции в цифровых зонах и специалисты клиентской службы при необходимости помогут посетителям получить услуги, например, сделать учетную запись на портале госуслуг.

Электронные услуги ПФР востребованы у кузбассовцев, 85% обращений в фонд поступают онлайн через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда и «Госуслугах».

Получайте еще больше полезной информации о пенсиях и социальных выплатах в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
02/11/2022
Общество
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