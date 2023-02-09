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ООО «Беловский элеватор» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в январе 2023 года при проверке документов, подтверждающих качество и безопасность зерна, вывозимого с территории Российской Федерации в системе ФГИС «Зерно» выявили нарушение при оформлении товаросопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ).

ООО «Беловский элеватор» на отгружаемую партию семян рапса общей массой 335,8 тыс. т при оформлении в системе указало декларацию о соответствии от другой партии семян рапса. Юридическому лицу с целью дальнейшего недопущения нарушений объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Управление напоминает всем участникам зернового рынка, что с 01 сентября 2022 года приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Оформление СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно».

Общество
kuzbassnews.ru
09/02/2023
Общество

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